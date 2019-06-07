فرقة BTS الكورية تشارك في اختيار جوائز جرامي

تلقت فرقة كورية جنوبية دعوة للانضمام إلى الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم، في مسعى لتنويع الأكاديمية التي تختار الفائزين بجوائز جرامي السنوية.

وتضم فرقة "بي تي إس" 7 مغنين ذكورا، وسببت حالة من الافتتان بموسيقى البوب الكورية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

والفرقة من بين نحو 1300 فنان وكاتب ومشتغل بصناعة الموسيقى وجهت لهم الدعوة هذا الأسبوع لعضوية الأكاديمية التي يقع مقرها في لوس أنجلوس.

Advertisements

وقالت الأكاديمية، الخميس، إنه في حالة قبول الدعوة ستكون الفرقة مؤهلة للتصويت على جوائز جرامي لعام 2020، وهي أرفع تكريم في مجال الموسيقى.

وتشكلت "بي تي إس" في سول عام 2013، واخترقت سوق موسيقى البوب الأمريكية عام 2017 لتصبح أول فرقة كورية تفوز بإحدى جوائز بيلبورد.

ورُشح ألبوم الفرقة "أحب نفسك" (لاف يورسيلف: تير) لجوائز جرامي لعام 2019، وقد شاركت لأول مرة في حفل توزيع الجائزة في فبراير/شباط.

واتخذت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم سلسلة خطوات في السنوات القليلة الماضية لتنويع المرشحين للجائزة وتوسيع عضويتها التي اقتصرت عادة على الذكور الأكبر سنا.

وقالت إن 49% ممن وجهت لهم الدعوة للانضمام لعضويتها هذا الأسبوع من النساء و51% دون سن الأربعين.