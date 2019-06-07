انفصال ايرينا شايك وبرادلي كوبر رسميًا

بعد اربع سنوات من العلاقة العاطفية، انفصلت العارضة الروسية ايرينا عن حبيبها النجم الهوليوودي برادلي كوبر رسمياً بحسب ما اعلنت مجلة “بيبول”.

وفي الوقت الذي لم يتم تأكيد الخبر من قبل النجمين، ترددت معلومات ان ايرنيا وبرادلي يعملان حالياً على كيفية مشاركة حضانة ابنتهما ليا.

Advertisements

الإشاعات لاحقت الثنائي منذ بداية هذا الأسبوع حول خلافات تطال علاقتهما منذ حفل توزيع جوائز الاوسكار.

ويعتقد الجمهور أن “شايك” شعرت بالغيرة من علاقة برادلي كوبر بزميلته النجمة ليدي غاغا خاصة بعد الإنسجام الواضح الذي ظهر بينهما وهما يقدمان أغنية shallow في حفل توزيع جوائز الاوسكار حيث حصد أدائهما على المسرح الكثير من الاعجاب، ما دفع بالعديد من المشاهدين الى التعليق حول طبيعة علاقتهما خاصة بعدما انفصلت ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً قبل أيام من حفل الجوائز.

الا ان ليدي غاغا وضعت حداً لكل الاشاعات حينها والتي تحدثت حول بداية علاقة عاطفية بينها وبين برادلي كوبر، الذي وصفته بالصديق.

نذكر ان ايرينا بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاولى في عام 2017.