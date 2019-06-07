نُهى نبيل: لا أؤمن بالحسد.. وأُختار أن أكون "غسّالة" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للإعلامية الكويتية نهى نبيل، في حوار مفتوح مع متابعيها، تُجيب عن أسئلتهم بشكل كوميدي وساخر وجاد أيضًا.

وأجابت "نبيل"، عن سبب عدم امتلاك طفلتها "دانا"، لحساب على موقع "سناب شات"، بأنها لا تزال في سن السابعة من عمرها، حيث ترى أنها صغيرة جدًا على التواصل الاجتماعي، وأنها قد تملك واحدًا في المستقبل.

وأشارت "نبيل"، إلى أنها لا تُؤمن بالحسد والنظرات الخبيثة، بل تثق بأن ما يحدث لها سواء كان إيجابيًا أم سلبيًا هو قضاء وقدر، وأمر مكتوب أن يحدث لها، مضيفة أن ما يريده الله هو فقط ما يقع على أي إنسان.

وسخرت الإعلامية الكويتية، من نفسها، حين وجّه أحدهم سؤالًا حول ماذا تريد أن تصبح إذا كانت جهازًا كهربائيًا؟، بأنها تُفضّل أن تكون "غسالة"، حتى تنظف العالم.

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وأكّدت "نبيل"، أنها فاشلة في امتهان التمثيل، حيث ترى أنها لا تصلح أن تصبح فنانة، لعدم امتلاكها موهبة التمثيل، لذا رفضت عرضًا من الفنان الكويتي داوود حسين، قبل 14 عامًا، بالأحرى في عام 2005، قائلةً: "رحم الله امرأ عرف قدر نفسه".

جديرٌ بالذكر أن الإعلامية الكويتية نهى نبيل وُلدت لأب مصري وأم كويتية، وحصلت على الجنسية الكويتية لزواجها من مهندس كويتي، ودرست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت.