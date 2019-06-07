علا الفارس تُواجه اتهاماتٍ بالاستعراض في قبر والدها.. كيف ردّت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ رواد التواصل الاجتماعي، هجومًا لاذعًا، على الإعلامية الأردنية علا الفارس، بسبب زيارتها لقبر والدها بملابس اعتبرها جمهورها غير لائقة، بخلاف قيامها بالتصوير في المقابر، موجّهين لها اتهامات بالاستعراض في قبر أبيها.

وشاركت "الفارس"، صورةً لها، ظهرت فيها جالسة بجوار قبر والدها، دون حجاب للشعر، واضعة "ميكاب" بشكل واضح، واتّضح عليها آثار الحزن على فقدانها والدها، وأرفقت الصورة بتعليق، قائلةً: "عاهدتك بعهدِ الله.. وعلى العهدِ باقون".

وهاجم متابعو "علا" صورتها، منتقدين مظهرها الخارجي، وقال أحدهم: "الله يرحمه.. مش عارف ليه بتنشروا صور من هالنوع شيء بينك وبين أبوكي إحنا كمتابعين شو دخلنا يعني ليه تتصوري.. مش عارف حتى كيف بتصير الشغلة "صورني وأنا جنب القبر"، وعلّق آخر: "ما كنتي رح تخسري شي لو حطيتي شال على راسك وإنتي داخلة على المقبرة لانه حرام تدخليها وإنتي مش محجبة هيك"، و"الله يرحمه.. بس الشال وين؟ وين الشال؟"، و"طيب ممكن نعرف ليش مصورة؟ شو الهدف من الصورة".

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وردّت "علا"، على كافة تعليقات متابعيها بقولها: "أسأل الله العلي القدير أن يرزقني فضاوتكم.. ألف وخمسمئة واحد تاركين حياتهم والهم أربع ساعات يفتوا".

واعتادت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إثارة الجدل، بتصرفاتها التي تراها طبيعية، ما جعل بعض قنوات الإمارات توقف بث مسلسلها "صبر عذوب"، بسبب إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة القطرية، واعتبارها متعاونة مع قناة تساعد على نشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي.