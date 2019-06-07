كاتبةُ "خمسة ونص": هذا سبب انتصار الشّر بالحلقة الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردود فعل كثيرة رافقت انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "خمسة ونص"، فكانت النهاية غير متوقعة وهو انتصار الشّر على باطن الخير، ربما لأن المشاهد اعتاد أن المسلسلات تنتهي بنهايات وردية وسعيدة.

وأحدثت نهاية المسلسل جدلاً واسعًا، على إثر مقتل الدكتورة بيان نجم الدين (نادين نسيب نجيم) في حادث سيارة دبّره لها زوجها غمار الغانم (قصي خولي).

كاتبة العمل إيمان السّعيد أوضحت من خلال صفحتها على "إنستغرام" أن "اغتيال الخير في الحلقة الأخيرة من مسلسل (خمسة ونص) مقصود ليكون دعوة لرفض الظلم، أي ظلم كان ذلك المتمثل في الفساد والسّلطة والتخلف.. لنصرخ بوجه الواقع الذي وصلنا إليه".

وتابعت السّعيد: "فليس المطلوب الاستمرار بلعبة تحقيق التطهير والتنفيس عبر الدراما.. فحتى الشاشة لم تعد تتسع لأحلامنا الأخلاقية وخلاصنا الإنساني".