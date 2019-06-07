شكرا لقرائتكم إصابة وأضرار جراء انفجار أثناء تصوير فيلم "جيمس بوند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى انفجار في موقع تصوير لفيلم جيمس بوند الجديد إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بأحد المواقع في استوديوهات "باينوود".

وقال الحساب الرسمي للفيلم على موقع "تويتر" إن الحادث وقع الثلاثاء خلال تصوير مشهد تم فيه تنفيذ "انفجار مرتب".

ولم يصب أحد في المجموعة التي كانت تصور المشهد، ولكن أحد أفراد الطاقم خارج الموقع أصيب بجروح طفيفة.

Advertisements

وتضررت الواجهة الخارجية للموقع في منشآت الاستوديو الواقع خارج لندن.

هذا هو الحادث الإنتاجي الثاني في الجزء الـ25 غير المعنون من سلسلة "007".

وتأجل تصوير الفيلم في أواخر شهر مايو/أيار بعد إصابة النجم الرئيسي دانييل كريغ في قدمه أثناء أداء مشهد عنيف في جامايكا. وخضع لعملية جراحية بسيطة في الكاحل تطلبت أسبوعين من إعادة التأهيل.