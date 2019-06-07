سمية الخشاب بلوك مميز في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة مع المصور عماد قاسم، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «انستغرام»، وظهرت فيها بلوك مميز، حيث اختارت لها فستان نيلي قصير يكشف عن كتفيها، ويحدد قوامها.

وتمكنت الفنانة المصرية في الفترة الأخيرة أن تفقد وزنها الزائد، وبدت أكثر رشاقة في الصور، كما اختارت لها تسريحة شعر مميزة، وماكياج ناعم، حيث العديد من عبارات الغزل من قبل جمهورها الذي أشاد بجمالها الخلاب من خلال التعليقات عبر حسابها الخاص، وأكد الفانز أنها ازدادت جمالا بعد الطلاق، وبدورها أطلقت "الخشاب" دعاء ديني في رمضان تحت عنوان «صلوا عليه»، ومن كلمات هشام صادق وتوزيع محمد عباس.

وانفصلت "الخشاب" مؤخرا عن زوجها الفنان أحمد سعد بعد زواج استمر لمدة عامين، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره، بعد اتهامه لها بالنصب عليه والاستيلاء على شقته، بينما قالت سمية إنها دخلت المستشفى بسبب أحمد سعد وكادت أن تموت.

قد يهمك ايضاً:

سمية الخشاب تطالب طليقها أحمد سعد بـ"الصمت""

سمية الخشاب تكشف حقيقة شروع أحمد سعد في قتلها