فن ومشاهير

زيزي عادل تطرح أغنيتها الجديدة

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""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشابة زيزي عادل أغنيتها الجديدة "عالله تتهور" عبر قناتها على YouTube بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، لتكون أحدث الأغاني المنفردة التي تُطلقها من كلماتها وألحانها، فيما قام بتوزيعها وسام عبد المنعم.

وحرصت "عادل" على الترويج للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، علماً بأنها اعتادت طرح أغاني منفردة بين الحين والآخر.

فيما يلي رابط الأغنية:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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