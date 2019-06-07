زيزي عادل تطرح أغنيتها الجديدة

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""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشابة زيزي عادل أغنيتها الجديدة "عالله تتهور" عبر قناتها على YouTube بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، لتكون أحدث الأغاني المنفردة التي تُطلقها من كلماتها وألحانها، فيما قام بتوزيعها وسام عبد المنعم.

وحرصت "عادل" على الترويج للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، علماً بأنها اعتادت طرح أغاني منفردة بين الحين والآخر.

فيما يلي رابط الأغنية:



