الثنائي "أوباما" ينتج تدوينات صوتية بشراكة مع سبوتيفاي

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عن إنتاج سلسلة حصرية من التدوينات الصوتية على الإنترنت "بودكاست" بالشراكة مع خدمة البث الموسيقي والصوتي "سبوتيفاي" التي أصدرت بياناً مشتركاً مع شركة "هاير جراوند" للإنتاج التي يملكها الثنائي "أوباما"، وجاء فيه أنه "بموجب الشراكة، سيقوم الزوجان "بإعداد وإنتاج وإتاحة صوتيهما" لتدوينات صوتية مختارة ستوزّع على المشتركين عالمياً عبر "سبوتيفاي" التي يستخدمها ما يزيد على 217 مليون شخص شهرياً." إلا أن البيان لم يذكر أية تفاصيل بشأن القضايا التي ستتناولها التدوينات الصوتية ولا موعد إتاحتها للمستمعين.

يُذكر أن شركة "أوباما" كانت قد اتفقت مع منصة "نتفليكس" في العام 2018 على إنتاج أفلام ومواد وثائقية. فيما صرّح "ألرئيس الأميركي" السابق آنذاك أن التدوينات الصوتية ”تقدم فرصة استثنائية للتشجيع على الحوار البناء ورسم الابتسامة على الوجوه، وتدفع الناس للتفكير بالآخر وتعزز اسس التواصل والتقارب بينهم“.

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