شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يهنئ أبناء حاكم دبى بمناسبة زفافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم وليد توفيق، على تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بمناسبة زفاف أبنائه.

واحتفلت دولة الإمارات العربية الشقيقة، أمس الخميس، بزفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، الذي تزامن زفافهم فى يوم واحد.

وأبناء الشيخ محمد بن راشد الذين تحتفل دبى ودولة الإمارات بزفافهم اليوم، هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ونائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.