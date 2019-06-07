شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحتفل بعيد الفطر فى دبى مع جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الميجا ستار راغب علامة اليوم الجمعة بعيد ميلاده، حيث يتلقى راغب علامة منذ أيام التهنئة من جمهوره ومن أصدقائه وزملائه فى الوسط الفنى بهذه المناسبة.

وعبر خاصية "ستورى" إنستجرام، نشر علامة العديد من تهنئات الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاده، فيما نشر منذ قليل صورة أثناء تواجده فى إحدى الطائرات وعلق عليها "ما أروع هالنهار، عيد ميلادي صادف في عيد الفطر السعيد، وعيدي عيدان والسبب هو لقائي بجمهوري الحبيب فى دبى .. احبكم"



راغب علامة

وكان راغب علامة قد أحيا حفلاً فنيًا فى منتصف مايو الماضى، فى سلسلة الاحتفال بشهر رمضان الكريم وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

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وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم، محمد الشقنقيري، وبيومي فؤاد، وأمير شاهين، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانتين دنيا عبدالعزيز، ومنه فضالي، وأيمن سلامة وممدوح موسى ومى سليم وميس حمدان ودينا وهبة السيسى وياسمين كساب وخالد محمود ورانيا يوسف والمطرب أحمد برادة والفنان محمد عبد الحافظ، وعماد متعب وشادي محمد لاعبي الأهلي السابقين.