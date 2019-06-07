شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات من حفل محمد حماقى بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقى حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا فى "الدمام"، حيث حضر الحفل عددا كبيرا من الجمهور السعودى، والعائلات السعودية، حيث خرج الحفل ناجحا بامتياز من الناحية التنظيمية.

وشهد الحفل غناء حماقى مجموعة كبيرة من الأغانى التى تعلق بها الجمهور ويحفظها جيدا مثل "وافتكرت"، و"مابلاش"، و"ماينى"، و"أحلى حاجة فيكى"، و"واحدة واحدة" .

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كما شهد الحفل أيضا تفاعلا كبيرا من الجمهور السعودى، والذى كان يردد الأغنيات مع حماقى، ويحفظها جيدا، الأمر الذى أجبر حماقى أكثر من مرة على إعطاءهم الفرصة للغناء.

ويحيى حماقى حفلا ثانيا فى مدينة جدة؛ وذلك يوم 15 يونيو الجارى، ويقدم حماقى، خلال الحفلين، باقة من من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى، والتى تلاقى تفاعلا من كل محبيه وعشاقه من بينها: "أعمل إيه، ناويها، كل يوم من ده، صور، أدام الناس" ، وغيرها من الأغانى.

كان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.