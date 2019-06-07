شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكي.. أحمد فهمى يروى قصة الأصدقاء الثلاثة بفيلم "كازابلانكا" لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم الكوميدى أحمد فهمى شخصية هجام يدعى "المكسيكى"، ضمن أحداث فيلم "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائى، من إخراج بيتر ميمى، كما يشارك فهمى فى الأحداث بـ voice over"داخل الأحداث، إذ يروى قصة الثلاثى عمر المر- أمير كرارة، ورشيد - إياد نصار، وعرابى - عمرو عبد الجليل، ثلاثة أصدقاء فرقتهم "الخيانة والطمع".

وأجاد المكسيكى - أحمد فهمى بـ الـvoic over"" ما جعل قصة الفيلم بسيطة وسهلة على الجمهور المتواجد فى دور العرض، فضلاً عن "الأفان تتر" التى قدمها فهمى، والتى أوضحت قصص الأصدقاء الثلاثة وحكايتهم مع سرقة "السيارات" من ميناء الإسكندرية .

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أحمد فهمى يعد الصديق الرابع للأصدقاء الثلاثة، وفى إحدى العمليات توفى، حسبما أوضحت أحداث الفيلم فى بدايته، وفى مفاجأة خاطفة ظهر "المكسيكى" فى آخر مشاهد الفيلم ليتفاجأ الجمهور به فى الأحداث.

وفى سياق متصل، تصدر فيلم "كازابلانكا"، إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بـ6,721,308، منفردًا بالصدارة متجاوزًا عن باقى الأفلام المنافسة بفارق كبير، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التى يحققها على مستوى إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم فى دور العرض العربية والخليجية.

يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على راسهم، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج" سينرجى" الطاهر برودكشن، وتالنت، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.