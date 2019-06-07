شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تتعاقد مع أمير كرارة ويوسف الشريف ومحمد رمضان على مسلسلات رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً لنجاحات الموسم الدرامى المنصرم، تستكمل شركة "سينرجى" للإنتاج والتوزيع، خطة نجاحاتها وتتعاقد مع عدد من النجوم لموسم دراما رمضان 2020، إذ تعاقدت الشركة بقيادة رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع النجوم أمير كرارة ومحمد رمضان ويوسف الشريف والزعيم عادل إمام، لتقديم مسلسلات فى رمضان المقبل، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن باقى التعاقدات الفترة المقبلة .

وحققت الشركة عدة نجاحات الموسم الرمضانى المنصرم، أبرزها ضبط معايير السوق الدرامى، فضلاً عن ضبط أجور الفنانين بجميع فائتها، خاصة أن الفترة الماضية شهدت أرقامًا مبالغ فيها للغاية، أسفرت عن تواجد أزمة حقيقية فى العائد الإعلانى للعديد من الفضائيات، والذى أثر بشكل سلبى على صناعة الدراما بشكل عام.

وكانت "سينرجى" قد أعلنت الأيام الماضية عن تعاقدها بشكل رسمى مع النجم أمير كرارة لتقديم مسلسل العام المقبل، بعد النجاح الكبير الذى حققه بثلاثية "كلبش"، كما تعاقدت الشركة مع النجم محمد رمضان، عقب نجاح مسلسل "زلزال" والذى لاقى نسبة مشاهدة عالية، كما يعود يوسف الشريف للدراما بمسلسل "البداية" بعد غياب عن الشاشة لمدة عامين، كما أعلنت الشركة عن استكمال مسلسل "فالانتينو" للزعيم عادل إمام، والذى تأجل عرضه من العام المنصرم.