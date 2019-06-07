شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور أمير كرارة بعد " كازبلانكا": باشا قلوبنا واحد بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض فيلم "كازبلانكا" للنجم أمير كرارة فى السينمات، أول أيام عيد الفطر حقق أعلى الإيرادات، حيث وصلت إلى 6 ملايين و722 ألف جنيه، أول يوم لعرض الفيلم، وعبر جمهور كرارة عن إعجابهم الشديد بالفيلم و الحبكة الدرامية، وطريقة التصوير.

ودشن محبى كرارة هاشتاج باسم الفيلم " كازبلانكا"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مغردين على الوسم بتغريدات كلها إعجاب و انبهار بالفيلم، وجاءت التغريدات كالتالى، : " باشا مصر و باشا قلوبنا و الله، أمير كرارة واحدة بس، الله عليك يا أمير يا اللى خربها و مولعها، الفيلم حلو أوى، سهرة كانت ممتعة كالعادة أعمال أمير كرارة وبيتر ميمى ما يختلف عليها اثنين".

كما استطاع كرارة أن يتخطى الرقم القياسى الذى كان مسجل باسمه من خلال فيلم "حرب كرموز" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، إذ حقق 6 ملايين و400 ألف جنيه، كما تخطى أيضًا فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا الذى كان حقق 6 ملايين 335 ألف جنيه فى موسم عيد الفطر 2017.

فيلم "كازابلانكا"، يشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من النجوم إياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والنجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا برودكشن وسينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.

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