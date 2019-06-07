شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك تنفصل عن برادلى كوبر بعد 4 سنوات برعاية ليدى جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت عارضة الأزياء والموديل الشهيرة، إيرينا شايك عن النجم برادلى كوبر، بعد 4 سنوات من الارتباط بين الثنائى شكلا فيها واحد من أهم ثنائيات المشاهير على مستوى العالم، إلا أن العلاقة انتهت أخيراً، بعدما تكهنت العديد من المواقع خلال الفترة السابقة، باقتراب هذا الانفصال الذى حصل منذ ساعات، وفقاً لمجلة بيبول التى كشفت عن مغادرتها لقصرها فى مدينة لوس انجلوس، قبل أن يكشف موقع الديلى ميل مؤخراً أن الثنائى انفصلا رسمياً.

هذا الانفصال يأتى بسبب الخلافات التى نشبت بين الثنائى بسبب العلاقة بين كوبر وليدى جاجا، اللذان اجتمعا فى فيلم واحد هو A Star Is Born، وارتبطا بوجود قصة حب بينهما ظهرت جلية أثناء غنائهما فى حفل الأوسكار، حيث ظهر علي ايرينا مدى تأثرها بتلك العلاقة، مما تسبب فى خلافات بينهما لم تنته بنفى ليدى جاجا لوجود أى علاقة عاطفية مع برادلى كوبر، حين أكدت على أنها مجرد صديق.

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ايرينا شايك اثناء خروجها من قصر برادلى كوبر



برادلى كوبر وايرينا شايك