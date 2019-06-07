شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل تامر حسنى بالقاهرة الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنظمة لحفل النجم تامر حسنى، الذى كان المقرر إحيائه اليوم الجمعة ضمن حفلات عيد الفطر، داخل حديقة الأسرة بالتجمع الأول، تأجيله دون تحديد توقيت إقامة الحفل فى موعده الجديد ودون توضيح أسباب التأجيل.

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يذكر أن تامر حسنى أحيا مساء أمس، حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتى شهدت العديد من المفاجآت، وقدم عدد كبير من أشهر أغنياته منها، "قرب حبيبي"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة بحبها فيكى"، و"ارجعلى"، و"بتغيب"، و"تليفونى رن"، و"أنا ولا عارف".

يذكر أن كليب "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة فى شهرين بعد طرحها على موقع يوتيوب.