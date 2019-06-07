بالفيديو- ريما نجيم تحسم الجدل.. هل انفصل وائل كفوري عن زوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حسمت المذيعة ريما نجيم، الجدل المُثار منذ فترة حول حقيقة انفصال المطرب اللبناني وائل كفوري عن زوجته، وذلك من خلال برنامجها الإذاعي الذي تقدمه على محطة صوت الغد.

وقالت ريما تعليقًا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج من كفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميًا".

وتابعت "كفى هالحملة الغير مبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة. وائل كفوري قالي احسميها على الهوا، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".