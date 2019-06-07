تعرف على إيراد "الممر" في ثاني أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك، فيلم "الممر" بطولة الفنان أحمد عز، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام أربعة أفلام، هي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، "سبع البرُمبة" للفنان رامز جلال، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد.

وحقق الفيلم أمس الخميس 6 يونيو ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إيراد قُدر بـ4 ملايين و41 ألفًا و837 جنيهًا.

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، أمير صلاح الدين، محمود حافظ، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم: هند صبري وشريف منير، إنتاج هشام عبدالخالق.