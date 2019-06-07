أحمد فلوكس تعليقًا على الإشادة بدوره في "الممر": "بجد أنا ماستحقش الكلام ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

رد الفنان أحمد فلوكس، على إشادة أحد متابعيه بدوره في فيلم "الممر" عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وكتب فلوكس "بجد أنا ماستحقش الكلام ده.. يا رب أفضل عند ظنكم".

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وكان متابع لـ"فلوكس" كتب "فيلم الممر بجد فيلم حلو جدا وكل واحد عامل دوره حلو جدا، بس في حاجة ان أحمد فلوكس ما كانش عامل دور، هو بجد ضابط جوا الجيش المصري بيحارب بجد، من أول مشهد ليه في الفيلم لآخر مشهد، كأنك فعلا بتنقل صورة حية لظابط مصري وطني".

"الممر" قصة وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، ويظهر الفنان شريف منير كضيف شرف وكذلك الفنانة هند صبري.