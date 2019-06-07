"كازابلانكا" يتجاوز 8 ملايين جنيه في ثاني أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة منذ طرحه في دور العرض السينمائي، بموسم عيد الفطر المبارك، في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، متفوقًا على أربعة أفلام تتنافس بنفس الموسم، هي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرُمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عيد الفطر أمس الخميس 6 يونيو، إيراد تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا).

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، أحمد داش.