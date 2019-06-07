بالصور- افتتاح "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
افتتح الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس العرض المسرحي "زهرة اللوتس" من إنتاج الفرقة على مسرح ميامي بوسط البلد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ورفع العرض لافتة "كامل العدد".
العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها وعن أسباب اختفائها.
"زهرة اللوتس" بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل إبراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.
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