بالصور- إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير، الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أول ليالي عرضها ثاني أيام عيد الفطر المبارك أمس الخميس.

وأكد "مختار" أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر، وهو ما حاولت إدارة البيت الفني للمسرح استيعابه بقيام بعض العروض بالعرض حفلتين في نفس اليوم تجنبًا للزحام كما حدث في عرض "ست الدنيا" بمسرح الحديقة الدولية، وعرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس، وعلى الرغم من ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة والإسكندرية .

يُذكر أن البيت الفني للمسرح استقبل جمهور العيد ابتداء من أمس الخميس بـ١٠ عروض مسرحية بالقاهرة والإسكندرية، هي: "يعيش أهل بلدي" في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة من إنتاج فرقة المسرح القومي، "الحالة توهان" في تمام التاسعة مساءً على المسرح العائم الكبير بالمنيل من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "الحادثة" في تمام التاسعة مساءً على مسرح الغد بالعجوزة من إنتاج فرقة مسرح الغد، "بيت الأشباح" في تمام السابعة مساءً على المسرح العائم الصغير بالمنيل من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "نوح الحمام" في تمام السابعة مساءً في قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

كما تم عرض "شباك مكسور" في تمام الثامنة والنصف مساءً في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "أبو كبسولة" في تمام التاسعة مساءً على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس في تمام السادسة والثامنة والنصف مساءً عرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة مساءً، بينما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض "ست الدنيا" في تمام الرابعة والسابعة مساءً على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر بالإضافة إلى عروض "الاراجوز" و"عرايس الشمس".