تزوج مرتين وهددوه بالقتل وهذه تفاصيل خلافه مع أحلام .. مواقف في حياة راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بها حجازي:

يحتفل الفنان اللبناني راغب علامة، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده السابع والخمسين. ولد "علامة" في 7 يونيو عام 1962، لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية من لبنان، ولديه اثنين من الأبناء "خالد ولؤي"، وأشتهر الحي الذي ولد فيه باسم آل علامة لكونه كان هناك قاضٍ شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة.

أطلق والد راغب نفس اسم القاضي عليه تيمنا به، وراح يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي العظيم، خاصة أن هذا القاضي كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة.

ونرصد لكم مواقف من حياة الفنان اللبناني كالآتي:

الأسرية

تزوّج "علامة" مرتين؛ المرة الأولى من سيدة لبنانية- فرنسية، لم يدم زواجه منها إلا سنتين، والثانية من زوجته الحالية الفنانة جيهان العلي، منذ عام 1996، وأنجب منها ولديه خالد ولؤي. توفي والد زوجته فؤاد حسين العلي في 19 سبتمبر 2017.

راغب علامة وزوجته

التهديد بالقتل

هاجم النائب اللبناني حكمت ديب، الفنان راغب علامة على خلفية أغنيته "طار البلد" التي تعكس كلماتها احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف مع "علامة".

وعلق على القصة في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قائلًا: "قولتله لو راجل تعالي نفذ تهديدك وطير رقبتي، وأنا برد عليك بالموسيقى"، ليرد عليه عمرو أديب قائلا: "أنت راجل قبضاي زي ما بيقولوا عندكم".

راغب علامة مع نجله

Advertisements

وأوضح راغب علامة أنه أشفق على هذا النائب من ردود أفعال وهجوم الشعب اللبناني عليه، متابعًا: "أنا غنيت قبل كده حبيبتنا بيروت، وهفضل أتكلم عن الأوضاع في بلدي حتى تتحسن، الأزمة معموله لتدمير لبنان ملناش غير الله، دولة لا يوجد بها قرار، و لدينا رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحيات، ورجال مرضى بالسلطة".

عمرو أديب وراغب علامة

راغب الأب

كشف الفنان راغب علامة خلال حواره في برنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي عمرو دياب عن تفاصيل تربيته لأبنائه، ليؤكد إنه قريب جداً منهم فهم أصدقاء بشكل كبير، حتى أنهم يتحدثون سوياً في جميع المواضيع بدون محاذير.

وسرد راغب أغرب موقف تعرض له بسبب أبنائه، وهو عندما سب ابنه لوي في إحدى المرات وهو طفل صغير كان لا يتعدى عمره السبع سنوات، وذلك بسبب إنه لم ينفذ أمراً كان متفق بينهما.

وتابع "علامة" حديثه ليقول إن ابنه طلب منه ألا ينعته بهذا اللفظ مجدداً، لأنه هذا يعني أن عائلته بالكامل يمكن أن تنعت بهذا اللفظ، مما دفعه إلى الاعتذار لابنه عما بدر منه.

في سياق آخر، كشف راغب أن علاقته بزوجته قوية للغاية، إلا إنه لا تحب فيه صفة إنه يتخذ قرارات سريعة دون تخطيط.

راغب وأبنائه

خلافه مع أحلام

قال راغب علامة للإعلامي عمرو أديب لبرنامج "كل يوم جمعة" إنه توجد صداقة تجمعه بالمطربة الإمارتية أحلام، حتى من قبل الأزمة التي نشبت بينهما في برنامج "آراب أيدول"، ولكن لا يوجد شبه بينهما وأنه قرر أن يترك برنامج آراب أيدول بعد الموسم الثاني لأنه لم يشعر بالراحة والفرح خاصة بعد الأزمة الأخيرة والمشادة بينه وبين أحلام، لافتا إلى أن وجوده مسيطرا في البرنامج كان من الممكن أن يضايق رجل وليس سيدة.

وعندما قال عمرو أديب، إنه كان كثير المزاح مع نجوى كرم في أحد برامج المسابقات التي كان يتولى فيها التحكيم، رد راغب علامة: "نجوى كرم بنت أصول".