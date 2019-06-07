إطلاق فيلمInshallah لسلمان خان وعليا بهات في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - فيما يحتفل نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان بنجاح فيلمه "Bharat" الذي أُطلق في عيد الأضحى من هذا العام، وما زال يكتسح شباك التذاكر الهندي، أعلن Sanjay Leela Bhansali سانجاي ليلا بهنسالي مخرج فيلم "Inshallah"، بطولة سلمان خان وعليا بهات Alia Bhatt ، عن إطلاق فيلمه في عيد الأضحى المقبل من عام 2020.

سلمان خان في فيلم Bharat



في المقابل تضج وسائل الإعلام الهندية بأخبار فيلم سلمان "Bharat" الذي تم إطلاقه هذا العام 2019، بنجاحه الكبير مثله مثل فيلمه " Bhaijaan" الذي من المتوقع أن يأخذ النجاح نفسه في إطلاقه العام المقبل بدور السينما الهندية.

عليا بهات تنشر البوستر الدعائي لفيلمها " Kalank"



وبالعودة إلى فيلم "Inshallah"، نشرت النجمة عليا بهات لهذه المناسبة صورة عبر حسابها الخاص في انستقرام، تبدو كإعلان عن موعد إطلاق فيلمها الجديد من إخراج سانجاي بهنسالي، كما علقت عليها بالقول: "Agli Eid – Inshallah".

الصورة التي نشرتها عليا على حسابها عبر انستقرام



وغرد الناقد والمحلل الفني الهندي Taran Adarsh حول فيلم خان وسانجاي بالقول: "أخيرًا تم إصدار الإعلان الرسمي لفيلم "Inshallah"، بتعاون كبير بين سلمان خان وفريق العمل، بعد قطيعة دامت سنوات، ها هما سلمان وعليا بفيلم Inshallah."

عليا بهات تحتفل بنجاح فيلمها "Raazi"



يشار إلى أنّ فيلم "Inshallah" هو الأول من نوعه بين سلمان خان وسانجاي ليلا، بعد قطيعة في العمل دامت 20 عامًا، كما أنه العمل الأول من نوعه الذي يجمع سلمان بعليا معًا على الشاشة الفضية.