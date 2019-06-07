فارون داوان يبدأ تصوير فيلم Coolie No 1 بمشاركة سارة علي خان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 يونيو 2019 01:40 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود فارون داوان Varun Dhawan بدأ تصوير فيلمه الجديد " Coolie No 1" بمشاركة النجمة الشابة سارة علي خان Sara Ali Khan ، كما يتحضر فارون وسارة لتصوير مشاهد النسخة الجديدة من فيلم Coolie No 1 في أغسطس، والذي سيتم تصوير أول مشاهده في بانكوك، وفقًا لتقارير مومباي ميرور.

فارون وسارة بطلا فيلم Coolie No 1





وأضافت المصادر أنّ فارون يقوم حاليًّا بتصوير أحدث أعماله الفنية، Street Dancer بينما سارة مشغولة مع فيلمها الجديد Love Aaj Kal 2، ومن المتوقع أن يقوم الممثلان بالتعديل على جداولهما حتى آب/ أغسطس، لبدء تصوير فيلم Coolie No 1، الذي يخرجه والد فارون، ديفيد داوان مخرج فيلم David Dhawan.



ووفقًا لتقرير صحيفة مومباي ميرور، يوجد ديفيد داوان حاليًّا في تايلاند للبحث عن المواقع. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "ديفيد موجود حاليًّا في عطلة فيالعاصمة التايلاندية، وستتبع المهمة الخارجية جدول زمني للتصوير في مدينة جوا."

فارون وخطيبته نتاشا





وفي حديثه عن فرضية إعادة إنتاج فيلم كولي، قال المصدر: "الفكرة هذه المرة هي نفسها التي تجعل التصوير في الخارج يمنح الفيلم طابعًا جديدًا، ولا تزال الفكرة الأساسية، ولكن هناك تغييرات جديدة في سيناريو الفيلم لجذب جمهور اليوم."



يُذكر أنّ فارون حدد شهر ديسمبر المقبل، ليكون موعد زفافه من نتاشا دلال Natasha Dalal، وسوف يقام الزفاف عند البحر.