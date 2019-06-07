بالصور.. محمد حماقي يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره في السعودية

أحيا المطرب محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمنطقة الدمام في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.
كان قدم "حماقى" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي"،
يذكر أن المطرب محمد حماقى يستعد لإحياء حفل غنائي آخر بالمملكة العربية السعودية فى جدة، وذلك يوم 15 يونيو الجارى.
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