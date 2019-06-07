إليسا توجه رسالة لهيفاء وهبي بعد تعرضها لوعكة صحية

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على توجيه رسالة للفنانة هيفاء وهبي، بعدما كشفت الأخيرة عن تعرضها لأزمة صحية، وتمنت إليسا لها الشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الرسمي بـموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتبت إليسا في رسالتها: " سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".
جدير بالذكر أن هيفاء كانت قد نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت
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