فن ومشاهير

إليسا توجه رسالة لهيفاء وهبي بعد تعرضها لوعكة صحية

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حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على توجيه رسالة للفنانة هيفاء وهبي، بعدما كشفت الأخيرة عن تعرضها لأزمة صحية، وتمنت إليسا لها الشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الرسمي بـموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا في رسالتها: " سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".

جدير بالذكر أن هيفاء كانت قد نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت

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فيها: "ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي، وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً، الحمدلله على كل شيء".

 

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