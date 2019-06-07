بالصور.. إقبال كبير على زهرة اللوتس

افتتح الفنان حسن يوسف، مدير فرقة المسرح القومى للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، مساء أمس، الخميس، العرض المسرحي "زهرة اللوتس" من إنتاج الفرقة على مسرح ميامى بشارع طلعت حرب فىتمام الساعة السابعة والنصف مساء بنجاح جماهيري وازدحام شديد حيث رفع لافتة " كامل العدد" من اول ليلة عرض.
ويشار إلى ان العرض ان العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها.
ويذكر أن العرض بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، العرض، تأليف طارق مرسي، إخراج محمد حجاج.
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