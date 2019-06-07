الفنانة شيرين تنعى محمد نجم بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنان الكبير الراحل محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا فجر أمس، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.
حيث نشرت شيرين بعض الكلماتالمؤثرة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "فقدنا روحًا للكوميديا برحيل الفنان محمد نجم، رحمة الله
جدير بالذكر أن الراحل محمد نجم شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية من أبرزها "كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة، حكايتي مع الزمان، أبدًا لن أعود".
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