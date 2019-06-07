كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 12:56 مساءً - فاجأت النجمة هيفاء وهبي جمهورها حين أعلنت أنها تعاني من وعكة صحية كبيرة منذ أكثر من شهر، ولم تعلن عن طبيعة مرضها الذي منعها من الظهور الإعلامي.
وعلّقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على تغريدة هيفاء وهبي التي أعلنت فيها عن وعكتها الصحيّة، بالقول إنها اشتاقت لها ومرت فترة طويلة ولم تتحادثا سوياً.
وقالت شيرين في التعليق: “حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبداً عن الناس اللي بيحبوكي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تردّ على هيفاء وهبي: “ربنا يشفيكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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