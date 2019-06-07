ساني ليون تنشر فيديو طريف: كان يحاول سرقة طعامي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ساني ليون من عشاق الطعام الحقيقي، وهي لا تؤمن أيضًا بمشاركة الطعام مع أي شخص، مؤخراً، شاركت الممثلة مقطع فيديو يمكن أن نرى فيه نجمة الأفلام الاباحية السابقة، وممثلة بوليوود وهي تحمي طعامها من المخرج صني راجاني وتطلب منه أن يلزم طعامه.

في المقطع الذي شاركته ممثلة Jism 2، على الأنستجرام، تظهر خلاله وهي تشاهد فيلم “بهارات” بطولة سلمان خان، بإحدى دور السينما ، وكانت تأكل بعض الفشار وتحميه من يد المخرج صني راجاني Sunny Rajani الذي كان برفقتها، مع التعليق، “الليلة الماضية، لكنه كان يحاول سرقة طعامي!

في حادث سابق، صعدت ممثلة “بيبي دول” الى مطبخ الفندق لتقديم وجبة الإفطار لتوائمها نوح وآشر، وقد شاركت هذا الموقف، وكتبت، “لقد استولت على جزء من هذا المكان لأصنع لنوح واشر بعض فطائر قمح الموز وصلصة التفاح”.

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على جبهة العمل، اختتمت الممثلة التي شوهدت لآخر مرة في بوليوود في فيلم Tera Intezaar، تصوير MTV Roadies هو برنامج واقعي يدور حول الشباب، ويبث على قناة MTV India، الذي تم بثه لأول مرة في عام 2003.

تعمل ليون أيضًا على فيلم بطولة ديلجايت دوسانيه Diljit Dosanjh وكريتي سانون Kriti Sanon، إلى جانب أيضًا فيلم كوميدي عن الرعب بعنوان Coca Cola.