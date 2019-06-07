سوبوهي جوشي تفسخ خطبتها مع الممثل سيدهارث ساغار وتتهمه بالعنف.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ذكرت صحيفة Desimartini الهندية، أن الممثلة سوبوهي جوشي، انفصلت عن خطيبها الممثل الكوميدي سيدهارث ساغار. وأفادت الصحيفة بأن «جوشي» و«ساغار» قد انفصلا بسبب زعمها أنها تعرضت لإيذاء بدني من خطيبها.

في مقابلة مع TOI، قالت سوبوهي: “عندما انفصلنا في عام 2016، ألقى باللوم على والدته، ومع ذلك، لم تكن الأم مسؤولة تمامًا عما حدث؛ لقد أدركت ذلك فقط بعد البقاء معه، المشكلة هي في مواقفه وسلوكه”.

وأضافت: “لكنني بذلت قصارى جهدي لإنقاذ العلاقة، لقد رأيت جانبه المظلم؛ فقد رباطة جأشه بشأن القضايا البسيطة ومن الممكن أن يتحول إلى العنف بسهولة، ضربني في إحدى المواقف، كان يمكن أن أتأذى، وهربت من المنزل متجاهلة هاتفي، اتصلت برجال الشرطة بعد أن ضربني، لكن عندما بدأ يبكي على الطريق وطلب الغفران، أخبرت رجال الشرطة أن يسمحوا له بالرحيل. الآن أدركت أنه كان خطأً كبيرًا. “

ومن ناحيته، قال سيدهارث في مقابلة أيضا: “كانت الأمور جيدة بيننا حتى الوقت الذي كنت أعمل فيه وأجني المال، بدأت أشعر أن المشكلات قد ظهرت بعد أن واجهت أزمة مالية، حالتك الذهنية تتغير عندما لا تعمل، وكنت قلقًا في ذلك الوقت. كنا خاضت الكثير من المعارك وشعرت أنه من الأفضل إنهاء العلاقة “.