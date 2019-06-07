زياد برجي ومايا دياب يحطّمان أول مليون بـ “خسرنا بعض”

بعد أربعة أيام على طرح كل من النجمين زياد برجي ومايا دياب ديو غنائي بعنوان “خسرنا بعض” كلمات احمد ماضي، الحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.

احتل، الكليب الذي حمل توقيع المخرج كميل طانيوس، على قناة زياد برجي الرسميّة عبر موقع يوتيوب المرتبة الثالثة ضمن تراندينغ محققاً أكثر من مليون مشاهدة.

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كما ان الكليب حقق أكثر من 780 الف مشاهدة على قناة مايا دياب الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

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