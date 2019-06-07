فيصل العجمي يزفُّ بُشرى بشأن صحّة صابرين بورشيد.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأن الإعلاميّ الكويتيّ، فيصل العجمي، جمهور الفنّانة والإعلاميّة البحرينيّة، صابرين بورشيد، كاشفًا آخر تطوّرات وتفاصيل الحالة الصّحّيّة لها.

وعبر صفحته في إنستغرام، ظهر فيصل العجمي، ليتحدّث عن اتّصاله بأحمد بورشيد، والد صابرين، كذلك حديثه مع صابرين، عبر تطبيق واتساب الخاصّ بوالدها.

وفي بداية حديثه، وصف فيصل ما يحمله من أخبار بشأن حالتها الصّحّيّة بأنّه خبر "حلو، ويهمّ المهتمين بالوسط الفنيّ، والوسط الإعلاميّ، وروّاد السوشال ميديا".

وقال الإعلاميّ الكويتيّ، إنّه أجرى اتصالاً بوالد صابرين، والذي أكّد بدوره، على استجابة ابنته للعلاج بشكل سريع ومتقدّم، الأمر الذي ترتّب عليه اتّخاذها خطوات، وصفها، بأنّها جيّدة في طريق العلاج.

وأضاف، أنّ صابرين حالتها الصّحّيّة مستقرّة، وتستجيب للعلاج بطريقة ممتازة، وتخطو خطوات جيّدة نحو العلاج، والتّعافي.

Advertisements

وحمَل العجمي رسالة من صابرين لجمهورها، حيث قال: "تحدثت مع صابرين، وهي تشكركم على الاهتمام بها، ولا تنسوها بالدعاء".

كما كتب فيصل عبر صفحته نصًا "بشارة خير والأمور طيبة اللهم لك الحمد والشكر يسعدلي مساكم.. اللهم في هذه الأيام المباركة الدعاء إلى أختي وزميلتي الغالية الفنانة والإعلامية صابرين بورشيد بالشفاء العاجل واسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية اللهم أمين، اللهم رب الناس أذهِب البأس، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ، شفاء لا يغادر سقمًا".

يًذكر، أنّ صابرين بورشيد، أصيبتْ بأورام سرطانيّة في الرّأس، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ترتّب عليه سفرها للعلاج بألمانيا، حيث ما تزال تتلقّى العلاج حتى الآن.