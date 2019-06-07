هل يجمعُ "الهيبة 4" سيرين عبدالنور وتيم حسن مُجددّا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّحتْ الممثّلة اللّبنانيّة، سيرين عبدالنور، أنّ تكرار الثّنائيّة بينها، وبين الممثل السّوريّ، تيم حسن، أمر وارد، قد تتواجد بالموسم الرّابع من مسلسل "الهيبة".

وأكّدتْ عبدالنور، خلال تصريح إذاعيّ: "قد تتواجد الثنائية بعمل جديد حسب النصّ المطروح، وكل الأفكار قيد الدراسة”.

وعن أنّ الجزء الثّالث أقوى من الثّاني، أجابت عبدالنور: "سلسلة الهيبة قوية بدءاً من الجزء الأول وحتى اليوم وإلا لما أنتج مراراً لولا أنه جماهيرية وقبلة عيون المحطات الفضائية. لذا أوجه تحية لكل الممثلين بالجزئين الأول والثاني. أما الهيبة الحصاد فهو قصة مختلفة لدرجة كان من الممكن تسميته باسم آخر".

وكشفتْ سيرين، أنّها عاشت قلقًا من خوض تجربة "الهيبة - الحصاد"، وذلك لأسباب عديدة منها المقارنات، كونها تحبّ المنافسة لا المقارنة بحسب تعبيرها، لذا تردّدت بقبول الدّور، قبل قراءة النّصّ.

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في المحصّلة، ورغم أنّ سيرين عبدالنور امرأة جميلة، لكنّها بحاجة برأي بعض النّقاد والمتابعين لأنْ تزيد من جرعتها التّمثيليّة/ الأدائيّة.

ويرى كثيرون، أنّ "الهيبة - الحصاد" عملٌ، تمّ استهلاكه، وبات وجبة رمضانيّة تمشي على خطى "باب الحارة"، الذي غرق في التّكرار.