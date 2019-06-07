الفنانة السورية ديما بياعة تُثير الجدل بصورة "غير مناسبة" برفقة زوجها

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، حالة جدل واسعة، بعد نشرها صورة لها برفقة زوجها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت برفقة زوجها وهو يحملها بطريقة عرضتها للكثير من الانتقادات، ووصفها متابعيها بالغير لائقة وذلك لأنها لم تراع فيها مشاعر أولادها من زوجها الأول الفنان تيم حسن، واللذان يقيمان معها، كما وصفوا الصورة بالغير مناسبة لشهر رمضان.

من الناحية الفنية تشارك ديما بياعة، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.

و تدور الأحداث في زمن الاحتلال العثماني بشكل عام، وتتناول شخصية صائغ الذهب “مهيوب”، وهو رجل محتال اعتاد أن يتخذ من مهنته واجهة ليصطاد من خلالها نساء الطبقة البرجوازية ليقعن في شباكه، فيتزوجهن ليجد طريقة لسلب أملاكهن بأساليب مشوقة وصادمة ومن ثم يطلقهن.

وسيصطدم “مهيوب” في الحلقات المقبلة بمن تقف ندًا في وجهه، ليبدأ صراع يشمل الحارة كلها، بين الحق والانتقام، والتنافس في المكر والدهاء والخديعة.

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