نانسي عجرم تبدأ إجازتها الصيفية مع أسرتها قبل حفلات الصيف

بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجازتها الصيفية مع أسرتها، وذلك قبل انشغالاها بحفلات الموسم الصيفي، وظهرت نجلتا ناسي "إيللا وميلا" في مقطع فيديو طريف من أجواء الإجازة، خلال استمتاعهما باللعب في حمام سباحة، وإذ فجأة فقدت أحدهما السيطرة على الـ«عوامة»، لتسقط في المسبح، وتلحقها الأخرى في مشهد طريف، أثار ضحكات نانسي التي كانت تلتقط لابنتيها الفيديو.

ورُزقت "نانسي في فبراير/شباط الماضي بمولودة جديدة من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وقد اطلقت عليها اسم “ليا”، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر، حيث يُذكر أن نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي جماهيري لأول مرة في السعودية ضمن فعاليات «موسم جدة» يوم 13 يونيو المقبل.

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