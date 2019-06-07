قصي خولي يُوجِّه رسالة مُؤثِّرة إلى نادين نجيم

توجّه الممثل السوري قصي خولي إلى الممثلة نادين نجيم قائلا عبر حسابه على "تويتر": "كل بوسة على جبينك كانت من قلبي، لأنه بالشراكة الصح وإيمانا ببعض النتائج الحقيقة ما في عين بتكذبها، مبروك النجاح ونحنا القصة كلها".
وردت نادين عليه قائلة: "بكبر فيك ومبسوطة لنجاحك الكبير لأنك بتستاهل كل الخير، ونحنا سوا كلنا إيد وحدة".
يذكر أن نادين أشارت في حديث عبر الـmtv، إلى أن قصي كان يقبلها على جبينها تقديرا عن إعجابه بأدائها.
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