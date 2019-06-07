الارشيف / فن ومشاهير

قصي خولي يُوجِّه رسالة مُؤثِّرة إلى نادين نجيم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توجّه الممثل السوري قصي خولي إلى الممثلة نادين نجيم قائلا عبر حسابه على "تويتر": "كل بوسة على جبينك كانت من قلبي، لأنه بالشراكة الصح وإيمانا ببعض النتائج الحقيقة ما في عين بتكذبها، مبروك النجاح ونحنا القصة كلها".

وردت نادين عليه قائلة: "بكبر فيك ومبسوطة لنجاحك الكبير لأنك بتستاهل كل الخير، ونحنا سوا كلنا إيد وحدة".

يذكر أن نادين أشارت في حديث عبر الـmtv، إلى أن قصي كان يقبلها على جبينها تقديرا عن إعجابه بأدائها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

قصي خولي يتلقى قميص نادي بتوقيع اللاعب الأرجنتيني

  قصي خولي يكشف تفاصيل شخصيته في "خمسة ونص" وقصة حبه بنادين نسيب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يُوجِّه رسالة مُؤثِّرة إلى نادين نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا