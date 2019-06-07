شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يحقق 8 ملايين جنيه بشباك تذاكر الخميس والجمهور يلتف حول كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة فى شباك تذاكر أمس الخميس 8 ملايين و51 ألف جنيه، وذلك بعدما حقق فى أول أيام عيد الفطر المبارك إيرادات وصلت إلى 6 ملايين و722 ألف جنيه.

وشهدت دور العرض تكدسا جماهيريا كبيرا، وهو الجمهور الذى التف حول أمير كرارة بطل الفيلم لالتقاط الصور معه وتهنئته بالنجاح الكبير للفيلم.

واستطاع كرارة أن يتخطى الرقم القياسى الذى كان مسجل باسمه من خلال فيلم "حرب كرموز" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى إذ حقق 6 ملايين و400 ألف جنيه، كما تخطى أيضًا فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا الذى كان حقق 6 ملايين 335 ألف جنيه فى موسم عيد الفطر 2017.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.