شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تواصل استعداداتها لحفلها بـ"جدة" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة الإماراتية أحلام استعداداتها لإحياء حفلها الغنائى الكبير بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا من جدة، وذلك ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التى تشهدها دول الخليج العربى، بمناسبة عيد الفطر.

وكتبت أحلام عبر حسابها على "تويتر"، "صباحكم من جدة الجميلة.. التحضيرات لحفل بكرة مستمرة ودعواتكم.. أكثر أغنية تأخذ أعلى تصويت منكم رح افتتح فيها الحفل".



أحلام على تويتر

يشار إلى أن أحلام أحييت حفلين فى السعودية يومى 21 و22 مارس الماضى، وتم تخصيصهما للعائلات فى الرياض.

يذكر أن خلافا قد نشب بين النجمتين أصالة وأحلام، منذ فترة، بعد أن هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريدة التهنئة، إلا أن أحلام عادت وهنأت أصالة بعيد ميلادها، لترد عليها أصالة تشكرها على تهنئتها.