- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تواصل استعداداتها لحفلها بـ"جدة" غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة الإماراتية أحلام استعداداتها لإحياء حفلها الغنائى الكبير بالمملكة العربية السعودية، وتحديدا من جدة، وذلك ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التى تشهدها دول الخليج العربى، بمناسبة عيد الفطر.
وكتبت أحلام عبر حسابها على "تويتر"، "صباحكم من جدة الجميلة.. التحضيرات لحفل بكرة مستمرة ودعواتكم.. أكثر أغنية تأخذ أعلى تصويت منكم رح افتتح فيها الحفل".
أحلام على تويتر
يشار إلى أن أحلام أحييت حفلين فى السعودية يومى 21 و22 مارس الماضى، وتم تخصيصهما للعائلات فى الرياض.
يذكر أن خلافا قد نشب بين النجمتين أصالة وأحلام، منذ فترة، بعد أن هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريدة التهنئة، إلا أن أحلام عادت وهنأت أصالة بعيد ميلادها، لترد عليها أصالة تشكرها على تهنئتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تواصل استعداداتها لحفلها بـ"جدة" غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.