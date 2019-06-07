شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصلة رقص لمحمد إمام وأسرة "هوجان" خلال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على الموسم الدرامى الرمضانى بعد منافسة أثمرت عن العديد من الأعمال الدرامية الناجحة بشهادة النقاد والجمهور، يأتى على رأسها مسلسل "هوجان"، للنجم محمد إمام، ومجموعة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما.

ورغم أن المسلسل انتهى تصويره فى الأيام الأخيرة قبل انتهاء شهر رمضان، إلا أنه ظهر بأعلى جودة، وحاز على الكثير من المشاهدات، وتصدر أغلب شهر رمضان محركات البحث، والأكثر تداولا على السوشيال ميديا.



محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز

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كواليس العمل سيطرت عليها المحبة والود بين العاملين سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وهو ما ظهر بوضوح فى الفيديو الذى نشر النجم محمد إمام عبر قناته على "يوتيوب"، حيث نشر فيديو لاحتفالات فريق عمل "هوجان" باليوم الأخير للتصوير، حيث اجتمع فريق عمل المسلسل، ودخلوا فى وصلة رقص كان البطل فيها أيضا هو "هوجان" أو محمد إمام، كما دخل فى وصلة رقص معه كل من كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، والمخرجة شيرين عادل، وهاجر أحمد وصلاح عبد الله ورياض الخولى، كما حمل بعض الفنيين النجم محمد إمام، وظلوا يرقصوا به.



إمام يحتفل بنجاح المسلسل



محمد إمام وشيرين عادل

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".