بالصور.. مسارح الدولة تنير بالجمهور في ثاني أيام عيد الفطر

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أول ليالي عرضها ثاني أيام عيد الفطر المبارك أمس الخميس، حيث انه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح ، مما اضطر بعد المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول و الاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن و السلامة داخل المسرح.

و أضاف "مختار" ان ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر، و هو ما حاولت إدارة البيت الفني للمسرح استيعابه بقيام بعض العروض بالعرض حفلتين في نفس اليوم تحسبا للزحام كما حدث في عرض " "ست الدنيا" بمسرح الحديقة الدولية ، و عرض " محطة مصر " على مسرح القاهرة للعرائس، و على الرغم من

ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة و الاسكندرية .

ووجه الفنان إسماعيل مختار الشكر و التقدير لكتيبة الفنانين والفنيين والإداريين التى وقفت خلف ظهور عروض البيت الفني للمسرح بهذا المستوى الذى دفع الجمهور لينير مسارح الدولة بهذا الإقبال الكبير.

جدير بالذكر ان البيت الفني للمسرح استقبل جمهور العيد ابتداء من أمس الخميس ب ١٠ عروض مسرحية بالقاهرة و الاسكندرية هم "يعيش أهل بلدي" في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة من إنتاج فرقة المسرح القومي ، "الحالة توهان" في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الكبيربالمنيل من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، " الحادثة" في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة من

إنتاج فرقة مسرح الغد ، " بيت الأشباح" في تمام السابعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل من إنتاج فرقة مسرح الشباب.

" نوح الحمام" في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، و " شباك مكسور" في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، " أبو كبسولة" في تمام التاسعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، و للأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس في تمام السادسة و الثامنة و النصف مساء عرض " محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة مساء، بينما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض " ست الدنيا" في تمام الرابعة و السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر بالاضافة الى عروض الاراجوز و عرايس الشمس.

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