الليلة.. حفل المولوية فى ساقية الصاوى

تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، اليوم الجمعة في تمام الـ 7 من مساء، حفلًا فنيًا تحييه فرقة "المولوية" المصرية بقيادة عامر التوني،على مسرح قاعة النهر.
جدير بالذكر، أن "المولوية" هى فرقة إنشاد صوفى تأسست على يد منشدها
ومنظرها الفكرى عامر التوني، حيث حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم، ما يؤكد هويتها الثقافية.
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