"دي حكايات".. كليب جديد لساندرا حاج ونغم صالح

طرحت شركة فري ميوزيك، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كليبًا جديدًا للمطربتين ساندرا حاج، ونغمصالح، والأغنية تحمل اسم "دي حكايات" .
أغنية "دي حكايات"، كلمات: نصر محروس،
ألحان: محمد يحيى، توزيع موسيقى: أحمد أمين، تم التسجيل والميكس والماستر في ستوديو إم ساوند: هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك، وإخراج نصر محروس.
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