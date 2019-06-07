"دي حكايات".. كليب جديد لساندرا حاج ونغم صالح

طرحت شركة فري ميوزيك، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كليبًا جديدًا للمطربتين ساندرا حاج، ونغم

صالح، والأغنية تحمل اسم "دي حكايات" .

أغنية "دي حكايات"، كلمات: نصر محروس،

ألحان: محمد يحيى، توزيع موسيقى: أحمد أمين، تم التسجيل والميكس والماستر في ستوديو إم ساوند: هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك، وإخراج نصر محروس.