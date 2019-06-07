فن ومشاهير

أحلام تروج لحفلها في السعودية

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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع التدوينات "تويتر"، فيديو ترويجيًا لحفلها المقبل في ،

المقرر له السبت المقبل.
وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: "جاهزين
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يا أهل جدة، كلها يومين وأكون معاكم يوم السبت من الصالة المغطاة (الجوهرة).. تُباع التذاكر للعائلات والشباب في جميع فروع فيرجن بالسعودية".
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