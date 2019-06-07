أحلام تروج لحفلها في السعودية

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع التدوينات "تويتر"، فيديو ترويجيًا لحفلها المقبل في السعودية،

المقرر له السبت المقبل.وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: "جاهزينيا أهل جدة، كلها يومين وأكون معاكم يوم السبت من الصالة المغطاة (الجوهرة).. تُباع التذاكر للعائلات والشباب في جميع فروع فيرجن بالسعودية".