14 يونيو.. تامر عاشور يحيي حفلاً غنائيًا بالمهرجان الصيفي للأوبرا

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفلا غنائيًا، يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري، ضمن فاعليات المهرجان الصيفي، بالمسرح الممكشوف بدار الأوبرا المصرية، والذي تبدأ فاعلياته من 12 وحتى

20 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم عاشور عددًا من أشهر أغنياته منها " قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، بيت كبير"،

بالإضافة لأغنيات ألبومه الأخير"أيام"، الذي طرحه مارس الماضي.

جدير بالذكر أن ألبوم "أيام" يضم 12 أغنية: "أيام، حبيبي أنت حبيبي، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، مرة، خلصانة".