محمد عساف يتخطى المليون مشاهدة في 24 ساعة بأغنيته الجديدة "بصراحة"

حقق المطرب الفلسطيني محمد عساف نجاحًا بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بصراحة"، حيث تخطى الكليب مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه بـ24 مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه بـ24ساعة. "بصراحة" من كلمات رامي العبودي، ألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، وطرحها عساف بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر على طريقة الـ"Lyrics clip".

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