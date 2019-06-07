"مسار إجباري" تحيي حفلاً ضمن المهرجان الصيفي لدار الأوبرا

يستعد فريق"مسار إجباري"، لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف بالأوبرا، وذلك يوم 12 يونيو الجاري، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالقاهرة. فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، مثل: "ماتخفش، حاوي، سلام عليكم، طعم البيوت، الشهيد، الليل، إجباري المسار".

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