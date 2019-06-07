بعد خلافهما.. نادين نجيم تتغزل بسيرين عبد النور

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 11:02 صباحاً - أكّدت الممثلة نادين نسيب نجيم أن ما حصل من خلاف بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور كان سوء تفاهم. وتحدّثت نادين عن بداية علاقتها بسيرين وكيف كانت صديقة مقرّبة منها قبل أن يقع خلافهما .

وأشارت نادين خلال إطلالة خاصّة في “القمر عنا” مع محمد قيس عبر شاشة الـMTV إلى أنها كانت تتوقّع من سيرين ردّة فعل تجاه جمهورها الذي هاجمها، مشيرة إلى أن الصفحة طويت وأن نيتها صافية تجاه سيرين.

وغازلت نادين سيرين بعد إطلالتها في الهيبة قائلة: “كانت متل القمر بالحمرة”.